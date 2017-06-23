Lüleburgaz’da biçerdöver kontrolleri

Lüleburgaz İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abuzer Sağdıç, 500 bin dekar hububat ekili alanda 130 biçerdöverle hasat işlemlerinin başladığını kaydetti. Sağdıç, hasat işlemlerinin başlamasıyla birlikte biçerdöver kontrollerinin 12 kontrolör ile gerçekleştiğini belirtti.

Biçerdöver kontrolleri hakkında bilgi veren Abuzer Sağdıç, “Üreticilerimizin tarlasını biçtirmeye başlamadan önce biçerdöver sahipleri ile örneği muhtarlıklara gönderilmiş olan sözleşme imzalamaları, biçim esnasında ürünün başında olmaları ve tane kayıplarını sık sık kontrol etmeleri, operatörü uyarmaları, uymayan operatörleri ilçe müdürlüğümüze bildirmeleri büyük önem arz etmektedir. ‘G’ sınıfı (biçerdöver) sürücü belgesi veya “biçerdöver operatör belgesi” bulunmayanlar operatör olarak çalışamayacak ve biçerdöver sahipleri tarafından çalıştırılamayacaktır” dedi.

Kontrollerde nelere dikkat edildiğini söyleyen Sağdıç, “Tebliğin maddesine uymayanlara, davranışları başka bir suç oluşturmuyorsa 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. ve 40. Maderlerine uygun olarak eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçilerek kamu düzeni ve güvenliğinin korunması amacıyla işlem yapılacak. Muhalefet edenler veya zorluk çıkaranlar hakkında da yetkili kontrolörün talebi halinde ilgili makamlarca idari para cezası uygulanacaktır. Biçerdöver operatörlerinin belgeli olup olmadığı, yangın söndürme ekipmanlarının olup olmadığı, yardımcı eleman olup olmadığı, biçim yüksekliği, dane döküm durumu, elek ve elevatör ayarlarının tam olup olmadığı denetleniyor” diye konuştu.