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28 Haziran 2017 07:02

Lüleburgaz‘da “Hasta Kabul İşlemleri” kursu açılacak

Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Erdi Parkan, “Hasta Kabul İşlemleri” kursu açılacağını söyledi.

Lüleburgaz‘da “Hasta Kabul İşlemleri” kursu açılacak

28 Haziran 2017 07:02


Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Parkan, kurs kayıtlarının devam ettiğini kaydetti.


Kurs hakkında bilgi veren Parkan, “ Halk Eğitim Merkezi’mizde Hasta Kabul İşlemleri Kursu açılacak. Kursumuz 17 Temmuz tarihinde başlayacak. Kayıtlarımız son güne kadar devam edecek. Kurs 3 ay sürecek ve haftada 5 gün kursumuzda 2 gurup olacak. Sabah 09.00-12.00 grubu ve akşam 18.00-21.00 arasında kursumuz olacak. Kurs hakkında bilgi almak için Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi’ne gelebilirler” dedi.




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