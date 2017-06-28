Lüleburgaz‘da “Hasta Kabul İşlemleri” kursu açılacak

Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Parkan, kurs kayıtlarının devam ettiğini kaydetti.

Kurs hakkında bilgi veren Parkan, “ Halk Eğitim Merkezi’mizde Hasta Kabul İşlemleri Kursu açılacak. Kursumuz 17 Temmuz tarihinde başlayacak. Kayıtlarımız son güne kadar devam edecek. Kurs 3 ay sürecek ve haftada 5 gün kursumuzda 2 gurup olacak. Sabah 09.00-12.00 grubu ve akşam 18.00-21.00 arasında kursumuz olacak. Kurs hakkında bilgi almak için Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi’ne gelebilirler” dedi.