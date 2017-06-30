Lüleburgaz’da Yaz Spor Kursları başladı

8 Kasım Stadyumu’nda gerçekleşen açılış törenine Lüleburgaz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cihan Erdem, antrenörler, sporcular ve veliler katıldı. Açılış töreninde günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Lüleburgaz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cihan Erdem yaptı.

Sporun öneminden bahseden Erdem, “Her birinizin spora ihtiyacınızın olduğunu ve sporun bir hak olduğunu düşünerek Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğümüz olarak düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Yaz Spor Kurslarının açılışını yapıyoruz. Her insanının, hayatının her anında spora ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda da bugün açılışını yapacağımız kurslar sadece yaz dönemiyle sınırlı kalmayıp tüm yaşam boyunca spor alışkanlığını kazandırmayı planladığımız bu organizasyonda emeği geçecek tüm arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Bir öğrenci birkaç branşta faaliyet gösterebilir. Bir öğrenciye bir T-shirt vereceğiz. Onun haricinde daha önce yaptığı başvurularında eksiği olan varsa bunları en yakın zamanda tamamlamanız gerekiyor. Çünkü sağlık bizim için birinci sırada. Sağlık onayı olmayan satranç haricindeki diğer spor dallarında öğrencilerimizin muhakkak bu sağlık raporunu alması gerekiyor” dedi.