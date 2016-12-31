Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Lüleburgaz İlçe Müdürlüğü tarafından Tugutbey Köyünde açılan ‘Mantar Yetiştiriciliği’ kursu devam ediyor.

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Lüleburgaz İlçe Müdürü Abuzer Sağdıç ve Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Arslan, Tugutbey’de devam eden kursu ziyaret etti.

Kurs hakkında bilgi veren Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Arslan, "Kursu yerinde gördük ve kursiyerlerle sohbet ettik. Kursumuz haftada 5 gün yapılıyor ve 30 kursiyerimiz var. Lüleburgaz İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personellerinden Ebru Avşar, Bekir Uysal ve Önder Ayyıldız tarafından veriliyor. Kursumuz 9 Ocak’ta bitiyor" ifadelerini kullandı.