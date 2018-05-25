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25 Mayıs 2018 13:57

‘Mavi Bisiklet’ ve ‘Renkli Adımlar Ritim Basketbol’ projeleri düzenlendi

Kırklareli merkezde yer alan şehit Mutlucan Kılıç Özel Eğitim Uygulama Merkezi tarafından hazırlanan “Mavi Bisiklet Özgür Pedallar” ile "Renkli Adımlar Ritim Basketbol" projelerinin kapanış faaliyetleri gerçekleştirildi.

‘Mavi Bisiklet’ ve ‘Renkli Adımlar Ritim Basketbol’ projeleri düzenlendi

25 Mayıs 2018 13:57


Cumhuriyet Meydanı´nda toplanan Şehit Mutlucan Kılıç Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, Okul müdürü Şahin Değer ile öğretmenler bisikletleriyle, Karakaş Mahallesi Sebahattin Ali Sokağına kadar pedal çevirdi. Öğrenciler burada hazırladıkları "Ritim Basketbol" gösterilerini sundu. Öğrencilerin basketbol topları ile müzik eşliğinde sergilediği gösteri büyük beğeni topladı.


Programa katılan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, Müdürlüğümüz Şube Müdürleri Veysi Bora ve Ahmet Uzun, Okul Müdürü Şahin Değer öğrencilerle birlikte müzik eşliğinde basketbol toplarıyla ritim tuttu.


Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım yaptığı konuşmasında Bu tür projelerin hazırlanmasında ve faaliyete geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.




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