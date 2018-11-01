Meşe balı ve meşe propolisi Coğrafi İşaret Tescil Belgesi konulu toplantı

Kırklarelili arıcılar, Demirköy ilçesine bağlı İğneda'da düzenlenen toplantıda coğrafi işaret konusunda bilgilendiildi.

Kırklareli meşe balı ve meşe propolisi Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alma projesi kapsamında Kırklareli arıcılarını coğrafi işaret konusunda bilgilendirmek için İğneada'da toplantı düzenlendi. Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Doğan'ın meşe balı ve meşe propolisi Coğrafi İşaret Belgesi konusunda yaptığı konuşma ile başlayan toplantı arı üreticilerinin karşılıklı bilgi alışverişiyle son buldu.

Demirköy Bal Üreticileri Başkanı Emirhan Ünsur'un ev sahipliğinde Pınarhisar Bal Üreticileri Başkanı ve Demirköy İlçe Müdürlüğü personelinin de katıldığı bilgilendirme toplantısına ilçede arıcılık yapan 30 üretici katıldı.