Mevsimsel gribe dikkat

Kırklareli Halk Sağlığı Müdürü Dr. Çiğdem Cerit, mevsimsel grip hakkında uyarılarda bulunarak, “Grip, hafif seyredebileceği gibi bazen hayati tehlike oluşturabilir” dedi.

Dr. Çiğdem Cerit, yaptığı açıklamada, mevsimsel gribin genellikle bahar ve kış aylarında görülen, bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olduğunu belirterek, “Bu hastalık hafif seyredebileceği gibi bazen hayati tehlike oluşturabilir” ifadelerini kullandı.

Grip virüsüyle karşılaşıldıktan sonra 1-3 gün içerisinde belirtilerin ortaya çıktığını kaydeden Dr. Cerit, “Şu belirtilerden biri ya da birkaçı görülebilir; koltuk altından ölçülen 38 derece ve üzeri ateş, titreme, kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve tıkanıklığı, baş ağrısı, vücut ağrıları, ishal, nadiren kusma. Gripte, genellikle şikayetler 7 gün sürer, ilk 2-3 gün içerisinde şiddetlenir ve sonrasında düzelme başlar, ancak iyileşme süresi 1- 2 haftaya kadar da uzayabilir” diye konuştu.

Hastalığın, hasta kişilerin, öksürük veya aksırık sonucu etrafa saçtığı damlacıkların solunması veya bu damlacıkların bulaştığı yüzeylere temas edildikten sonra ellerin ağız, burun veya göze sürülmesi ile bulaştığını belirten Dr. Cerit, hastalıktan en çok etkilenen kesimi şöyle açıkladı:

“Gebeler, 65 yaş ve üzeri ve 2 yaş altı bireyler, bakımevi, huzurevinde kalanlar, kronik böbrek yetmezliği olanlar, astım dahil kronik akciğer hastalığı olanlar, koroner arter hastalığı dâhil kalp-damar sistemi hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar, kan hastalığı olanlar, şeker hastalığı olanlar, nörolojik hastalığı olanlar, metabolik hastalığı olanlar, kronik karaciğer hastalığı olanlar, obezler, sağlık çalışanları, 6 ay-18 yaş arasında olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler. Risk grubunda yer alan kişilerde hastalık diğer kişilere göre daha ağır seyredebilmektedir. Bu kişilerde zatürre, bronşit ve kulak enfeksiyonları gibi ikincil bakteriyel enfeksiyonlar meydana gelebilir.”



Korunma yolları

Grip hastalığından korunmak için bilgiler veren Dr. Çiğdem Cerit şöyle devam etti:

“Aşılama, gripten korunma yollarından birisidir. Özellikle risk grubunda bulunanlar grip aşılarını grip mevsimi boyunca yaptırabilirler. Gripten korunmanın en önemli yolu kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek ve ellerin bol su ve sabun ile yıkanmasıdır. Kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmak grip bulaşmasında etkili olduğundan, gerekli olmadıkça bu gibi ortamlardan uzak durulması önerilmektedir. Hasta kişiler ile yakın temastan kaçınılmalıdır. Ağız, burun ve gözlere kirli eller ile temas edilmemelidir. Hastanın temas ettiği veya virüsün bulaşmış olabileceği sık kullanılan ve dokunulan yüzeyler sık sık temizlenmelidir. El yıkama ve kişisel hijyen, gripten korunmada en önemli yöntemlerdendir. Hasta kişiler hekim önerisi dışında ilaç kullanmamalıdırlar. Risk grubundaki kişiler mutlaka hekime başvurmalıdır. Hasta kişilerin sağlık kurumlarına ve kalabalık ortamlara gitmek zorunda kaldıklarında maske takmaları, hastalığın diğer kişilere bulaşmasını engellemektedir. Hapşırma ve öksürme sırasında tek kullanımlık kağıt mendil kullanılmalıdır ve kullanıldıktan sonra etrafa temas ettirilmeden çöpe atılmalıdır. Eğer mendil yok ise kolun iç kısmı kullanılarak ağız ve burun örtülmelidir. Hasta olanların kalabalık ortamlarda bulunmamaları, evden çıkmamaları ve evde istirahat etmeleri hastalık bulaşmasının önüne geçmek için önemlidir. Hasta kişilerin bol sıvı tüketmeye özen göstermesi, beslenmesine dikkat etmesi, özellikle taze sebze ve meyveleri tüketmesi önerilir.”

Gribin genellikle belirtilerine yönelik, hastaya, konforunu sağlayıcı tedaviler verildiğini anlatan Dr. Çiğdem Cerit, “Hekim tavsiyesi dışında ilaç kullanılmamalıdır. Risk grubundakiler, hamileler, kronik hastalığı bulunanlar ve belirtilerin ağır seyrettiği hastalar kesinlikle hekime başvurmalı ve hekim gerekli görürse virüse yönelik ilaç kullanmalıdır. Gripten korunmak için her yıl aşı yaptırmak gerekir, çünkü her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir. Bu nedenle aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır. 6 aydan küçük bebeklerde grip aşısı koruyuculuk sağlamamaktadır. Grip aşısı, 65 yaş üzerindeki kişilere ve risk gruplarına önerilmektedir, risk grubunda yer alan kişiler hekime başvurarak reçete ile eczaneden grip aşılarını alabilirler. Sağlık çalışanları için her yıl grip aşısı temin edilmekte ve ücretsiz uygulaması yapılmaktadır. Grip aşısı, vücutta 1-2 hafta içinde koruyucu düzeye erişir” ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.