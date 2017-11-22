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22 Kasım 2017 09:40

Mili Eğitim Müdürü Aşım, Başarılı tekvandocuyu kutladı

19.

Mili Eğitim Müdürü Aşım, Başarılı tekvandocuyu kutladı

22 Kasım 2017 09:40

Balkan Tekvando Şampiyonası’nda ikinci olan Kırklareli Merkez Remzi Yapıcı Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Hilal Kaya ve Beden Eğitim Öğretmeni İlker Arslantaş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım’ı ziyaret etti.


Tekvando dalında büyük bir başarıya imza atan Hilal Kaya’ı kutlayan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, sportif ve kültürel faaliyetleri çok önemsediklerini, akademik başarının yanı sıra ilimize kazandırılan sportif ve kültürel faaliyetlerdeki derecelerin de kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Aşım, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizi hayata hazırlarken akademik eğitimlerinin yanında sportif alanlarda da kendilerini geliştirmelerini sağlamalıyız, Ülkemize ve ilimize böyle gurur verici bir madalya kazandıran öğrencimizin gelecek spor yaşamında daha büyük başarılar kazanmasını temenni ediyorum” dedi.


Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, Hilal Kaya’nın başarısında emeği olan öğretmeni İlker Arslantaş ve ailesine teşekkür ederek, başarılı öğrenciyi ödüllendirdi.


Remzi Yapıcı Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Hilal Kaya, 9-12 Kasım 2017 tarihleri arasında Edirne’de düzenlenen Balkan Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye Tekvando Milli Takımı adına Genç Bayanlar 46 kilogramda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Hilal Kaya, Türkiye, Sırbistan, Bulgaristan, Romanya, Moldovya, Bosna Hersek, Makendonya ve Slovenya’nın da tam takım olarak katıldığı şampiyonada 2. oldu.




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