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17 Haziran 2017 09:35

"Minik Eller Yıkansın ve Fırçala Dişlerini, Göster Gülüşlerini" projesinin kapanış töreni

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Kırklareli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği işbirliğinde yürütülen "Minik Eller Yıkansın ve Fırçala Dişlerini, Göster Gülüşlerini" başlıklı sosyal sorumluluk projesinin kapanış toplantısı yapıldı.


17 Haziran 2017 09:35


Rektörlük Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Kırklareli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Fergan Genç, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Buket Aşkın, Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Olcay Ekşi, Gıda Kontrol Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Orhan Onur Aşkın, Kırklareli Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Fatih Bakanoğulları, üniversite akademik ve idari personeli ile projede görev alan öğrenciler katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Kırklareli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Fergan Genç, "Minik Eller Yıkansın ve Fırçala Dişlerini, Göster Gülüşlerini" adlı sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek bundan sonra da benzer projelere gerekli desteği sunacaklarını söyledi.


Proje ile Kırklareli’ndeki ilkokul 1’inci, 2’nci ve 3’üncü sınıf öğrencilerine doğru el yıkama ve doğru diş fırçalama alışkanlıklarının kazandırılmasının amaçlandığını belirten Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı Öğretim Görevlisi Nilüfer Çeken, "50 kişilik bir ekiple Kırklareli merkez ve 7 ilçede 5 hafta boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda bin 711 ilkokul öğrencisine ulaştık. Öğrencilerimiz gittikleri okullarda doğru el yıkama ve doğru diş fırçalamayı öğrenmeyi eğlenceli hale getirerek şarkılar, dans gösterileri ve skeçler eşliğinde öğrettiler" dedi.


Toplantıda projede görev alan öğrencilerin el yıkama ve diş fırçalama alışkanlığını kazandırmak amacıyla söyledikleri şarkılar, oynadıkları skeçler ve dans gösterileri sunuldu. Ardından plaket ve teşekkür belgesi takdimiyle program sona erdi.




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