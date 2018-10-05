Minik öğrenciler hayvanlar için bir araya geldi

Kırklareli'nde öğrencilere, hayvan sevgisini aşılamak için etkinlik düzenlendi.

Kırklareli'nde gerçekleşen etkinlik, Kırklareli Geçici Hayvan Bakım Evi, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Kırklareli Belediyesi, Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile gerçekleştirildi.

Etkinlikte öğrencilere hayvan sevgisi aşılama, hayvanları koruma ve kollama, geçici hayvan bakım evlerinin görevleri konularında bilgiler verildi. Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere hayvanları koruma konusunda bilinçlendirme broşürleri, kuş yuvaları ve sokak hayvanlarına su ve mama verilmesi için hazırlanan kaplardan dağıtıldı.