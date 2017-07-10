Moğolistan uyruklu şahıs girdiği gölette boğuldu

Olay, Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesi Yenice köyündeki sulama göletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gölete giren bir şahsın boğulduğu haberini alan Kırklareli AFAD ekipleri olay yerine giderek gölette arama çalışması başlattı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar da olay yerine gelerek, yapılan aramalara katıldı. Arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu Moğolistan uyruklu olduğu tespit edilen B.E.’nin cansız bedenine ulaşıldı. Göletten çıkarılan şahsın cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.