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28 Haziran 2017 12:55

Muğla Valiliğine atanan Civelek’ten Kesimoğlu’na veda ziyareti

Valiler kararnamesi ile Muğla Valiliğine atanan Vali Esengül Civelek, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nu ziyaret etti.

Muğla Valiliğine atanan Civelek’ten Kesimoğlu’na veda ziyareti

28 Haziran 2017 12:55

Ziyarette konuşan Başkan Kesimoğlu, “Bir kadın vali ile çalışmış olmaktan onur duydum” dedi.


Muğla Valiliğine atanan Kırklareli Valisi Esengül Civelek kentten. ayrılmadan önce veda ziyaretlerine başladı. Vali Civelek ilk ziyaretini Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’na yaptı. Vals Civelek, Başkan Kesimoğlu tarafından çiçekle karşılandı.


Başkan Kesimoğlu yaptığı açıklamada, “Bir kadın Vali ile çalışmış olmaktan, kendisi ile beraber Kırklareli halkına hizmet etmiş olmaktan dolayı onur duydum. Sayın Valimize bundan sonraki yaşamında başarılar diliyor, Kırklareli’nde her zaman onu görmekten memnuniyet duyacağımızı bir kere daha hatırlatmak istiyorum” dedi.


Ziyaret, yapılan sohbetin ve vedalaşmanın ardından sona erdi.




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