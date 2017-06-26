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26 Haziran 2017 03:36

Muğla’ya atanan kadın Vali, şehit yakınları ve gazi ailelerini unutmadı

Valiler Kararnamesi ile Muğla Valiliğine atanan Kırklareli Valisi Esengül Civelek, beraberindeki heyetle şehit yakınları ve gazi aileleriyle bayramlaştı.

Muğla’ya atanan kadın Vali, şehit yakınları ve gazi ailelerini unutmadı

26 Haziran 2017 03:36


Valiler kararnamesi ile Muğla Valiliğine atanan kadın Vali Esengül Civelek, Ramazan Bayramı münasebeti ile Kırklareli’de ikamet eden şehit yakınlarını ve gazi ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.


Vali Esengül Civelek, gerçekleşen bayram ziyaretlerine, Jandarma Komutanı Albay Selahattin Acara, İl Emniyet Müdür v. Engin Duraker, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Karaman ve İş Kurumu Müdürü Hasan Aksoy eşlik ettiler. Protokol üyeleri, şehit yakınları ve gazi ailelerinin sıkıntılarını dinlerken, şehit yakınları ve gazi aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkürlerini illettiler. Yapılan sohbetlerin ardından, bayramlaşma ziyaretleri sona erdi.




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