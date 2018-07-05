Muharrem İnce: “Yenildiğin zaman karşındakini kutlayacaksın”

Kırklareli’ndeki, ziyaretlerinin ardından bir kafede sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelen CHP’nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim gecesi yaşadıklarını anlattı.

“’İnsanları sokaklara çağırmadın’ diyorlar”

Seçimi gecesini anlatan Muharrem İnce, “’Çık konuş’ diyorlar, takip ediyoruz. Saat 5’e 10 kala Yüksek Seçim Kurulu’na gittim. Açıklama yaptık, ’Yüksek Seçim Kurulu ben buradayım, 6 dakikalık bir mesafedeyim, işini doğru yap’ dedim. Peki, YSK geçmişte olduğu gibi mühürsüz oylar geçerli olacak gibi bir yanlış karar aldı mı? Almadı, alamadı. ’İnsanları sokaklara çağırmadın’ diyorlar. Yahu neden çağırayım, yanlış yaparsa çağıracaktım. Yanlış yapmadı. Niye insanlar gaz yesin, cop yesin. Bana ’Gece neden konuşmadı’ diyorlar. Niye konuşayım, sonuçları takip ediyorum. Birisi diyor ’Albaylar kaçırdı’, ’Buna inanmayın’ diyorum, yine tweet atıyorlar. Bunlar tam komedi, bunlar tamamen hayal ürünü. O kadar vahim değil yani Türkiye’nin durumu" diye konuştu.

“Karşındakini kutlayacaksın”

Seçim sonuçlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak kendisini kutladığını da dile getiren İnce, "Yenildiğin zaman karşındakini kutlayacaksın. Ben böyle bilirim, demokrasiyi böyle anlarım. Erdoğan’ı aradım, kutladım. ’Başarılar diliyorum, Allah mahcup etmesin, dedim" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından İnce, kentten ayrıldı.