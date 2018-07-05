Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2018 16:14

Muharrem İnce’den MYK sonrası ilk açıklama

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Muharrem İnce "Basın yoluyla parti içi meseleleri görüşmem" dedi.

Muharrem İnce’den MYK sonrası ilk açıklama

05 Temmuz 2018 16:14


Bir dizi ziyaret için Kırklareli’de bulunan Muharrem İnce, gazetecilerin sorusu üzerine, "Partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım" dedi.


Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nu ziyareti sırasında gazetecilerin sorularına cevap veren İnce, ayrıca ‘Teşkilatlardan destek var sözlerine’ "Destek geliyor, 30 ilden açıklama olmuş seyrediyorum imza topluyorlar, toplasınlar sağ olsunlar. Basın yoluyla parti içi meseleleri görüşmem" diye karşılık verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRKLARELİ HABERLERİ
KIRKLARELİ HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç