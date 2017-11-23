Muhtarlara Temel Afet Bilinci eğitimi

Eğitim toplantısına katılan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) İl Müdürü Muhsin Özer yaptığı konuşmasında, “Ülkemizde yaşanan afetlere hazırlık aşamasında bu eğitimlerin önemi ve her ferdin bireysel olarak bilinçlenmesi gerekmektedir. Bu eğitimle katılımcılara deprem ve sel başta olmak üzere afetlere yakalanmadan önce hangi hazırlıkların yapılması ve hangi önlemlerin alınması gerektiğini, afet sırasında ve sonrasında hangi doğru tutum ve davranışlar içinde olunması gerektiğine dair bilgilendirme yapılmıştır” dedi.

Afetlerde ilk 72 saatin öneminin vurgulandığı eğitimdi, katılımcıların bu konuda bilinçlendirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.