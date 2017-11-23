Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 09:41

Muhtarlara Temel Afet Bilinci eğitimi

Kırklareli’nde merkez mahalle ve merkeze bağlı köy muhtarlarına İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi’nde, Temel Afet Bilinci eğitimi verildi.

Muhtarlara Temel Afet Bilinci eğitimi

23 Kasım 2017 09:41


Eğitim toplantısına katılan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) İl Müdürü Muhsin Özer yaptığı konuşmasında, “Ülkemizde yaşanan afetlere hazırlık aşamasında bu eğitimlerin önemi ve her ferdin bireysel olarak bilinçlenmesi gerekmektedir. Bu eğitimle katılımcılara deprem ve sel başta olmak üzere afetlere yakalanmadan önce hangi hazırlıkların yapılması ve hangi önlemlerin alınması gerektiğini, afet sırasında ve sonrasında hangi doğru tutum ve davranışlar içinde olunması gerektiğine dair bilgilendirme yapılmıştır” dedi.


Afetlerde ilk 72 saatin öneminin vurgulandığı eğitimdi, katılımcıların bu konuda bilinçlendirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRKLARELİ HABERLERİ
KIRKLARELİ HAVA DURUMU
15
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç