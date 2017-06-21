Öğretmenler "Tecrübe Paylaşımı" semineri

Düzenlenen seminere Lüleburgaz Lisesinden 40 öğretmen, farklı liselerden ise 16 öğretmen olmak üzere toplam 56 öğretmen katılıyor. 09.00-12.00 saatleri arasında gerçekleşen seminerle ilgili bilgi veren Lüleburgaz Lisesi Müdürü Mehmet Sadık Selçuk, "Öğretmenlere yönelik seminerler devam ediyor. Her gün farklı bir konu işleniyor. Bu seminer her okulda gerçekleşiyor. Seminerde tecrübe paylaşımı yapılıyor. Seminerlerin sunumunu Lüleburgaz Lisesi öğretmenleri Bülent Demiryapan, Melek Pekçe, Şenay Akbulut, Aylin Acar yaptı" dedi.