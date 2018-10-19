Okul çevrelerinde görevlendirilecek 120 güvenlik görevlisine eğitim

Kırklareli'de okullar ve çevresinin daha güvenli hale getirilmesine yönelik işbirliği protokolü kapsamında 120 özel güvenlik görevlisine eğitim verildi.

Okullar ve çevresinin daha güvenli hale getirilmesine yönelik işbirliği protokolü çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde Kırklareli'de görevlendirilecek olan toplam 120 özel güvenlik görevlisine Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde “okul yöneticilerinin özel güvenlik görevlilerinden ve bu uygulamalardan beklentileri, özel güvenlik hukuku ve kişilik hakları, genel kollukla ilişkiler, etkili iletişim, uyuşturucu madde bilgileri, asayiş hizmetleri, toplum destekli polislik, çocukların suçtan korunması ve terörle mücadele” konularında Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri tarafından eğitim verildi.