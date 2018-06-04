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04 Haziran 2018 17:33

Okul kantini çalışanlarına hijyen eğitimi verildi

Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi tarafından okul kantinlerinde çalışan personele yönelik eğitim çalışması yapıldı.

Okul kantini çalışanlarına hijyen eğitimi verildi

04 Haziran 2018 17:33


Veteriner Hekim Gizem Karadağ ve Veteriner Hekim Şener Karabulut’un yaptığı sunumlarda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı mevzuatı hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Ardından gıda hijyeni, gıdalarda bulunmasındaki muhtemel tehlikeler, gıdaların bozulması ve bozulma nedenleri, gıda kaynaklı enfeksiyon ve zehirlenmeler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumlarındaki gıda işletmelerine ait özel hijyen gereklilikleri, personel hijyeni, işletme hijyeni, gıda maddelerinin kullanımı, gıda maddelerinin depolama ve muhafazası, gıdaların hazırlanması ve işlenmesi, gıdanın servisi, satışı ve tüketime sunumu konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünün 2018 eğitim yayım faaliyetleri kapsamında yer alan, Gıdayla Temas Eden Madde ve Malzemeler Hakkında çalışanlar bilgilendirildi.




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