Okul kantinin içinden ağaç geçiyor

Lüleburgaz General Ferhat Akat İlkokulu bahçesinde katin yapılması planlanan yerde bulunan bir çam ağacı olduğu gibi korundu. Ağacın korunarak kantin yapıldığını kaydeden General Ferhat Akat İlkokulu Okul Müdürü Şenol Bayfidan, “Haziran başında yeni kantinimiz tamamlandı. Daha sonra ihaleye çıktı ve ihalesi tamamlandı. Kantinimiz yeni eğitim ve öğretimde hizmet verecek. Kantinimizin yapıldığı yerde bulunan ağaca hiçbir şekilde zarar verilmedi. Ağaç muhafaza altına alarak kantin tamamlandı. Doğal bir kantin oldu” dedi.