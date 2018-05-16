‘Okuma Yazma Seferberliği’ kursiyerlerine sertifikaları dağıtıldı

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi ve eşi Ayşe Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan “Okuma Yazma Seferberliği” projesi kapsamında Ahmet Yener İlkokulunda düzenlenen kursun sertifika dağıtım törenine katıldı.

Vali Çiftçi ve eşi Ayşe Çiftçi, Okuma Yazma Kurslarında ders alan kursiyerlerle sohbet ederek okuma yazma kurslarının faydalarından bahsetti.

Vali Çiftçi, programda yaptığı konuşmasında, "En temel insan haklarından olan okuma-yazmayı, çeşitli nedenlerle öğrenememiş çok değerli vatandaşlarımızın, kursları okur-yazar olarak başarı ile tamamlamalarından büyük mutluluk duyduğumu söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum" dedi.

"Hedef, okuma yazma bilmeyen insan sayısını sıfır seviyesine çekmektir"

Proje ile okuryazar olmayan kimsenin kalmamasını hedeflediklerini belirten Çiftçi, "Devlet olarak hedef, okuma yazma bilmeyen insan sayısını sıfır seviyesine çekmektir. Artık bizim derdimiz, okuma yazma olmamalıdır. Bu nedenle tüm vatandaşlarımız okuryazar hale gelinceye kadar, son kişiye ulaşıncaya kadar bu çalışmaları yürütmeye devam edeceğiz. İlk emri ‘oku’ olan bir dinin mensupları olarak da, bu çağrının cevapsız kalmayacağına inancım tamdır. Okur yazarlık seferberliği kapsamında, ilimiz merkezi ve ilçelerimizde açılan bu kurslarda, 174 erkek, 141 bayan kursiyer olmak üzere toplam 315 vatandaşımız sertifika almaya hak kazanmıştır. Kendilerini canı gönülden tebrik ediyorum. Bu duygularla, Okuma Yazma Seferberliğini başlatan Sayın Cumhurbaşkanımıza, saygıdeğer eşleri hanımefendiye şükranlarımı sunuyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" ifadelerini kaydetti.

Konuşmaların ardından 20 kursiyere kurs bitirme belgelerini Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi ve eşi Ayşe Çiftçi takdim etti.