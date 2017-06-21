"Okuyorum Öyleyse Varım" kitap şenliği

İstasyon caddesinde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara kitap sevgisi ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri eşliğinde etkinliğe katılan çocuklar, farklı yaş gruplarına uygun, içerik ve görsellik açısından zengin ünlü çocuk edebiyatçılarının eserlerinden oluşan kitaplarla buluşma fırsatı yakaladı.

Çocuklarla, kitap okuma, felsefe sohbetleri, çocukların kendi çizdikleri resimlerle kendi hikaye kitaplarını oluşturma gibi çalışmalar yapıldı. Bu etkinliklerin yanı sıra Nasreddin Hoca hikayeleri üzerinde düşünme ve farklı kitaplarla da çocuklar ile felsefe sohbetleri gerçekleştirilerek çocukların sorgulama becerisinin gelişimi desteklendi.

Kitapların çocukların hayatlarından önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Etkinlik Koordinatörü Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Günaydı, "Kitapların çocukların hayatında çok önemli yeri var. Çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerine, mantıklı düşünme, problem çözme gibi becerilerin gelişimlerini destekleme, kendine ve başkalarına karşı farkındalık ve duyarlılık kazanma, toplumsal ve kültürel değerleri anlama gibi becerilerle sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleme ayrıca dil gelişimlerini destekleme gibi katkıları bulunuyor. Çocuk Gelişimi Bölümü olarak bu konulara dikkat çekmeye çalışıyoruz” dedi.