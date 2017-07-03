Otopark inşaatı devam ediyor

Nisan ayı içerisinde ilk kazması vurulan katlı kapalı otopark inşaatı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmaları başladığı günden bu yana yaklaşık 10 bin metreküp, bin kamyon hafriyat çıkartılırken, inşaatta bugüne kadar 80 ton demir kullanıldı. 10 bin m2 kapalı alana sahip, otomatik geçiş sistemi özelliği bulunan katlı kapalı otopark bodrum artı 4 kat olarak inşa edilecek. Ayrıca otoparkın en üst katında çok amaçlı bir salon yer alacak.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, heyecanlı ve gururlu olduklarını belirterek, “Kırklareli’ne katlı kapalı otopark kazandırmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Şuan inşaatımız planladığımız program dahilinde devam ediyor. Yeni yıla kadar inşaatımızı tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.