Diğer
Kategoriler
29 Ağustos 2018 13:07

(Özel) Fransız ailenin, Türk usulü kız istemesi renkli görüntülere sahne oldu

Kırklareli’nde Fransız bir ailenin Türk kızını, ‘Türk usulü’ istemeye çalışması salonda bulunanları kahkahaya boğdu.

(Özel) Fransız ailenin, Türk usulü kız istemesi renkli görüntülere sahne oldu

29 Ağustos 2018 13:07


Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Salih ve Hülya çiftinin kızları Hayriye Gıdık, gönlünü bir Fransız’a kaptırdı. Fransız Benjamin, Hayriye’yi istemek için Fransa’dan ailesini alarak Lüleburgaz’a geldi. Gıdık ailesi, Fransız aileden ‘Türk usulü’ kız isteme merasimi istedi. Benjamin’in babası Jean, Türkçe kız istemeye çalışınca, renkli görüntüler oluştu. Zorlanarak "Allah’ın emri peygamberin kavliyle" demeye çalışan baba salonda bulunanları kahkahaya boğdu.


Kızın babası Salih Gıdık ise, kızlarını Türkçe isteyen Fransızlara cevap olarak kağıtta yazılan Fransızca ile cevap verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRKLARELİ HABERLERİ
KIRKLARELİ HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç