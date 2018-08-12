(Özel Haber) Dans Trakya, başarıdan başarıya koşuyor

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 2009 yılında Sedat İşbilen tarafından temeli atılan, Türkiye Dans Sporları Federasyonuna bağlı ilk ve tek dans okulu olan GENKAD Dans Trakya Okulu kurulduğu günden bu yana girdiği her yarışmada dereceler almayı başardı. Yaklaşık 150 öğrencisi bulunan dans okulu, Türkiye’yi dünyada temsil ederek ülkeye madalyalar kazandırıyor.

"Türkiye şampiyonluklarımız mevcut"

Okulun kurucusu Sedat İşbilen, federasyona bağlandıkları günden bu yana hep şampiyonluklar elde ettiklerini belirterek, "2009’da ilk defa dansı Lüleburgaz’da, gençlere ve çocuklara tanıtmaya karar verdik. Bu yola çıktık ve yolculuğunuz süresince çok güzel şeyler yaptık. 2015-2016- 2017 ve 2018 Türkiye şampiyonu birçok dalda var. Özellikle hiphop ve şov dans dalında, 4 yıl boyunca ilk federasyona üye olduğumuz günden bugüne miniklerde, gençlerde, yıldızlarda hepsinde grup olarak Türkiye şampiyonluklarımız mevcut. Bunun yanı sıra bireyselde de, gençlerde de Türkiye şampiyonuyuz, yıldızlarda Türkiye şampiyonuyuz. Bu şekilde eğitimlerimize devam ediyoruz. Bunun yanında diğer yerel danslar, halk dansları ve modern dans, hiphop hepsinde faaliyet gösteriyoruz. Lüleburgaz’da sosyal faaliyetlere bir şeyler katmaya çalışıyoruz" dedi.

"Yurt dışında bazı festivallere gidiyoruz"

Türkiye’de ve dünyada birçok festivale katıldıklarını söyleyen ve ulusal bayramlarda da performanslarını sergilediklerini belirten İşbilen, "Öğrenciler zaman zaman değişiyor, bazen 100 öğrenciye çıkıyoruz, bazen 200 öğrencimiz oluyor, kışın daha fazla oluyor. Uzun soluklu derseniz 150’ye yakın öğrencimiz var. Öğrencilerimiz grup halinde çalışıyorlar ekipler, gençler, yıldızlar, minikler, minikler 1 ve minikler 2, serbest stil, hiphop, FreeStyle, birebirde Show dans diye bir dans şekli var, oralara hazırlanıyoruz. Bunun yanı sıra 23 Nisan 19 Mayıs bayramlarda çıkıyoruz, festivallere katılıyoruz, yurt dışı oluyor. Yurt dışında bazı festivallere gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’de en iyi ilk 3 dans okulu arasındayız"

Türkiye’de en iyi ilk 3 dans okulu arasında olduklarını ve girdikleri her yarışmada derece aldıklarını, yapabileceklerinin en iyisini yaptıklarını da söyleyen İşbilen, "Çocuklarımız Lüleburgaz’ı tanıtmak için ellerinden geleni yapıyor. Lüleburgaz’ın adını da tanıdıklarına inanıyorum, çünkü diğer yerlerinden hepsinden İstanbul, İzmir, Ankara, Samsun, Adana her yerden gelenler var, ilçe bazında çok az okul var. Onlardan biri de biziz, şu anda Türkiye’de en iyi 3 okulun içerisindeyiz. Bir ilçede yapabileceğimizi en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gittiğimiz yerlerde de hep başarıyla çıktık, takımların çok en kötüsü üçüncü oldu. Derece almayan hiç takımım olmadı" açıklamasında bulundu.