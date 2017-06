(Özel haber) Davullar çiçek açtı

Davulcu kadınlar Lüleburgaz’ı gece boyu davul sesiyle inletti.

Lüleburgaz Belediyesi tarafından toplumsal cinsiyet sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 2016 yılının kadın yılı ilan edilmesinin ardından ’Kadın Davul Ritim Grubu’ oluşturuldu. Farklı meslek gruplarından oluşan 8 kişilik ’Kadın Davul Ritim Grubu’ marifetleriyle erkeklere taş çıkartıyorlar. Kadın Davul Ritm Grubu, Trakya’ya özgü gelenek ve görenekleri sadece erkeklerin değil, kentin kadınları tarafından da yapılabildiğini gösteriyor. Kadınlar aynı zamanda çeşitli kültürel etkinliklerde davul gösterisini sergileyerek büyük ilgi ve beğeni topluyor.

Lüleburgaz Belediye Meydanı verilen konserde bazı vatandaşlar ilk kez kadın davulcu görmenin şaşkınlığını yaşadı.

Grup üyesi ve aynı zamanda Lüleburgaz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olan Reşide Candan, "Projemiz 2016 yılında belediyemizin ’Kadın Yılı’ ilan etmesiyle birlikte çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenledik, kadını daha da güçlendirmek adına. Amacımız toplumsal cinsiyete duyarlı politikaları hayata geçirmekti ve toplumsal cinsiyet eşitliğini ayaklandırmaktı. Bu nedenle ’Davul Ritim Grubu’nu da kurduk. Bu zamandan itibaren çeşitli alanlarda faaliyetler gösterdik. Meydanda etkinlikler yaptık. 2 Temmuz’da Trakya Balkan Rumeli Buluşması var. Orada Yunanistan ve Bulgaristan’dan ekiplerle bir araya geleceğiz" dedi.

"Hepimizin farklı meslek grupları var"

Kadınların her işi başardığını aktaran Candan, "Kadın davulcu olmak çok farklı bir şey değil. Biz kadınlar pek işi başarıyoruz. Bunu da yapabileceğimize inanıyorduk. Sadece bunu biz denedik. Baktık bunu da yapıyoruz. Elimizden bir şey kurtulmaz bizim diye düşünüyorum. Kadınlar her işi yapabilir. Hepimizin farklı meslek grupları var. Farklı projelerde kentteki farklı projelerde yer alıyoruz ve bunları hayata geçiriyoruz. Bu ekip öncü bir ekip. Başka projelerde de yer alıyor. Kadınların hepsine ilham olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

Etki oluşturan bir kentin etki oluşturan kadınları olduklarını ifade eden dergi editörü Sara Kaplan, "Davul grubunun üyesiyim. Haftanın belli günlerinde birkaç aydır bu ve bundan sonraki programlar için çalışıyoruz. En az haftanın iki günü birer, ikişer saat çalışmamız var. Klarnet ve darbuka iki arkadaşımız hocamız bize yardımcı oluyorlar. 8 kişiyiz. Soyadı kültür olan ve etki oluşturan bir kentin etki oluşturan kadınları olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü Türkiye’de demokratik hak ve özgürlüklerine sahip çıkması gereken bir kadın grubu var ki, yaptıklarımızla bunların öncüsü olmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Davul, vurmalı çalgılarda özellikle bir erkek enstrümanıdır"

Kaplan, "Lüleburgaz Belediyesi de projeye destek verdi. Belediyenin himayesinde devam ediyoruz çalışmalarımıza. 2016 yılının ’Kadın Yılı’ ilan edilmesinden sonra bir hareket başlatmamız gerektiğini düşündük ve bu hareketin parçası oldu bu grubun çalışması. Davul vurmalı çalgılarda özellikle bir erkek enstrümanıdır. Bunun kadınlar tarafından çalınabildiğini ve çok iyi çalınabildiğini göstermek istiyoruz. Çünkü hayatın içinde erkekte eşit ve aynı haklarla ilerlemeyi düşünüyoruz. Bu yüzden çok memnunum davul çalmaktan" diye konuştu.

"Tokmağa vuruyoruz, vurdukça Lüleburgaz’daki kadınların sesini duyuruyoruz"

Seslerini her türlü duyurduklarını kaydeden Rekreasyon Uzmanı İsmet Altay Süpürgeci, "Kadın davulcu olmaktan ziyade kadın olmak çok farklı bir duygu. Kadının her attığı işte başarılı olacağının kanıtıyız biz. Meydanlarda, alanlardayız. Sesimizi her türlü duyuruyoruz. Tokmağa vuruyoruz, vurdukça Lüleburgaz’daki kadınların sesini duyuruyoruz. Biz böyle çok mutluyuz. Kadın olarak biz yaşamaktan mutlu olduğumuz kentteyiz. Çünkü biz Lüleburgazlıyız" şeklinde konuştu.

Kadın davulcuları beğendikleri anlatan vatandaşlar, "Çok güzel bir etkinlik olmuş, memnun olduk, beğendik. Değişik bir felsefe, takdir ediyorum. Çok etkileyici. Arkadaşlarımız bayağı iyi. İyi çalışmışlar. Hepsi neşeli" dedi.