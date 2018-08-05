Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Zeki Gündüz, küçüklükten beri meraklı olduğu dans için eğitimler almaya başladı. 17 yaşındaki Gündüz, Lüleburgaz’da bulunan GENKAD Dans Trakya okulunda Sedat İşbilen eğitmenliğinde aldığı eğitimlerle Türkiye bireysel solo hiphop şampiyonasına katıldı ve son iki sezonun birincisi oldu. Gündüz, şu anda Kasım ayında Makedonya’da yapılacak Dünya Şampiyonası çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

“2015 yılında dans hayatım başladı”

İnternette bulunan bir oyun sayesinde dansa olan ilgisini fark ettiğini belirten Gündüz, 2015 yılında dans hayatına başladığını söylerek, “Dansa başlama süreci yaklaşık üç buçuk sene önceydi. Ondan önce dansa olan merakım, yaklaşık 8. ya da 7. sınıftayken oynadığım online bir platform oyunu vardı. Oyun oynuyordum daha sonra bu oyunla olan sevgim daha çok yeteneğimin olduğunun farkına vardım, bu oyun bir dans oyunuydu. Ardından çevremde olan dans kursu yerlerini araştırmaya başladım. İlk başta istediğim yerleri bulamadım sonra kendime Ekin atölyesinde buldum. 2015 yılında dans hayatım başladı. İlk olarak break dans ile başladım ardından hiphopa geçtim. Hocalar çok fazla ilgilendiğinden dolayı kendimi keşfetmemde daha çok yardımcı oldular” dedi.

“Türkiye’de milli takıma girme şansım olacak”

İlk olarak girdiği yarışmada 3’üncülüğü elde ettiğini daha sonra kendi adına yarıştığı son iki yarışmada birinci olduğunu, gideceği Dünya Şampiyonası’na derece alarak Milli Takıma girme şansını elde edeceğini söyleyen Gündüz şöyle devam etti:

“Benim ilk yarışmam yıldızlardaydı. Yaklaşık 27-28 kadar yarışmacı vardı elemeleri geçerek, 3. olmayı başardım. Ardından gençler kategorisinde yarışmaya başladım. Grupça olarak birinciliklerimiz ve ikinciliklerimiz var, solo da kendi adıma geçen sene yani 2017 yılında Türkiye birinciliğini elde ettim. Bu benim İlk birinciliğimdi. Bu sene de grupça 2. olduk. Sonra tek başıma birinci oldum. Şu anda yurt dışında olan dünyaca ünlü bir yarışmaya hazırlanıyorum. Kasım ayında olacak bu yarışma. Bu yarışmada eğer derece alabilirsem, Türkiye’de Milli Takıma girme şansım olacak. Şu anda bu yarışma için tamamen hazırlanıyorum.”