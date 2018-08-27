(Özel) Hayatını dansa ve öğrencilerine adadı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayanı 42 yaşındaki Sedat İşbilen, Lüleburgaz’da eşiyle birlikte kurdukları, Türkiye Dans Sporları Federasyonuna bağlı ilk ve tek dans okulu olan GENKAD Dans Trakya okulunda yeni dansçılar yetiştirmeye devam ediyor. İlk olarak 7 yaşında dans etmeye başladığını söyleyen İşbilen, Michael Jackson’ı tanıyarak dansı hayatının başına koyduğunu söyledi.

Dans etmeye mahalle düğünlerinde başladığını belirten İşbilen, "İlk önce dansa 7 yaşında başladı, derler ya ‘sanatçılar minik yaşta yaşta başlar 6 yaşında, 5 yaşında’ Ben de 7 yaşında başladım. Önce mahalle düğünlerinde Roman havasıdır odur budur eve gelip çağırıyorlardı. ‘Salih Bey çocuğu alalım dans ettirelim’ diye o şekilde başladım. 8 yaşında Michael Jackson’ı tanıdım, o zaman siyah beyaz televizyonlar vardı, eğlence programı pek yoktu. Bir defa Michael Jackson’ı görmüştüm o yürüyüşle diğer danslara başladım. Modern dans Hiphop’tur o tarzlarda. O zaman break dans modaydı. Break dansa başladım, uzun yıllar bu dansları yaptım ama diğer dansları da boş bırakmadım” dedi.

"İlk başladığımda 3 tane çocuk geldi"

Dans için işinden istifa ettiğini ve dans okulunu açtığını vurgulayan İşbilen, "Yaklaşık 42 senedir dans ediyorum. 87-88-89 Türkiye şampiyonluklarım var. Sonra evlendim. İşte hem iş hayatı, hem dansı birlikte götürdüm. Ardından işimden de istifa ettim, dans daha ağır bastı. 2009’da buradaki salonumuza geçtik, ondan önce de Lüleburgaz’ın çeşitli yerlerinde küçük çaplı geçici okullar da çalıştık yerimiz olmadığı için sağda solda çocukları çalıştırmak zorunda kaldık. 2009’da buraya geçtik, buradan resmi olarak başladık ‘Dans et Trakya’ altında. Başta şöyle söyleyeyim ilk başladığımda 3 tane çocuk geldi. O zaman şey diyorlardı ‘Kızım dansöz mü olacak, çocuğum serseri mi olacak’ falan ama biz bunları yok ettik. O birinci kaldırdık, kötü anlayışı kaldırdık. Şu anda o 3 tane çocuk büyüdü büyüdü tabii bunlar gösterilerde oldu, 23 Nisan gösterileri falan. Aileler bizim ne yaptığımızı gördükten sonra, iyi bir şey olduğunu anladılar dansın zararlı değil faydalı bir şey olduğunu anladılar, ondan sonra herkes çocuğunu bize getirmeye başladı. Spor yaptırdık dans bir spordur biliyorsunuz, aynı zamanda hem spor yapıyorlar, hem mutlu oluyorlar, hem stres satıyorlar hem dans etmeyi öğreniyor. Çocukları sosyal olarak yetiştirmeye çalışıyoruz spor sevdirmeye çalışıyoruz, kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışıyoruz, en önemlisi bu şimdi internet ortamı biliyorsunuz çocukların hepsinin elinde telefon falan var onlardan uzak tutmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Elinden geleni yaptığını ve dans okulu için çok çabaladığını söyleyen İşbilen tırnaklarıyla kazıya kazıya bu günlere geldiğini belirterek şöyle devam etti:

"Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ben de üstüme düşeni yaptığıma inanıyorum bugüne kadar Sedat İşbilen olarak. Lüleburgaz ve çevresinde, sadece Lüleburgaz değil. Çok mücadele verdim çok uğraştım şimdi meyvelerini alıyoruz. Bizim belediye başkanımızın dediği gibi; ekinler büyüdü artık ekinler büyüdü fidan oldu. Gerçekten ekinler büyüdü, fidan oldu. Bu fidanları da yetiştirdiğim için çok mutluyum, bu günlere geldiğim için, hayallerimi gerçekleştirdim için. Bütün hayallerim gerçek oldu. İlk önce diyordum ki ‘Belki bir dans okulu falan açarım’ ama hayallerim gerçek oldu dans okulundan ziyade artık Türkiye çapında tanınan bir dans okulu olduk. Bunda çok çabaladım, tırnaklarımla kazıyarak geldim diyebilirim. Bunun yanında eşim ve kızım da bana çok yardımcı oldu. Eşimle dans eğitmeni aynı zamanda bizim muhasebeye bakıyor. Kızım da dans eğitmeni bir sürü Türkiye şampiyonlukları var kızım. Aynı zamanda ben Trakya Kırklareli İl temsilcisiyim dans federasyonundan, kızım da hem antrenör hem milli hakem dans federasyonunda. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, elimizden geldiği kadarıyla hep bir çıta daha yükseltip, bir merdiven daha yukarı çıkmaya çalışıyorum."