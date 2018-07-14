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14 Temmuz 2018 11:20

(Özel) İlk kez ekildi, asker, öğrenci ve mahkumları doyuracak

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde ilk kez geniş çaplı ekilen nohutlar öğrencilerin, askerlerin ve mahkumların sofralarına gidecek.

(Özel) İlk kez ekildi, asker, öğrenci ve mahkumları doyuracak

14 Temmuz 2018 11:20


Gıda Tarım ve Hayvancılık Lüleburgaz İlçe Müdürlüğü tarafından ekimi desteklenen ve Tarım ve Kredi Kooperatifi tarafından dağıtımı yapılacak olan nohut, Lüleburgazlı çiftçilerin tarlasından Türk Silahlı Kuvvetleri, Kredi Yurtlar Kurumu ve cezaevlerinin mutfaklarına gidecek.


Lüleburgaz’da ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında 131 çiftçi 7 bine yakın dekar alanda ilk kez nohut ekimi yaptı. Çiftçiler dekar başına 150 ila 250 kilogram arasında verim beklerken ürünlerin şimdiye kadar gelişiminden memnun olduklarını ifade etti.



“Bakanlık projesiyle bakliyata yöneldik”


Bölgede daha önce ayçiçeği ve buğday üretimi yapan çiftçilerden biri olan Uğur Çeri ilk defa nohut ekimini denediklerini belirterek, "Bizim bölgemiz daha çok ayçiçeği ve buğday tarımı yapan bir bölge. Pilot bölge seçildikten sonra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının projesi olarak bakliyata yöneldik. Yeni bir ürün, bilmediğimiz bir ürün. Fakat mühendislerimizden aldığımız teknik destek ile ekimi bu hale getirdik. Hasat öncesi çok iyi gözüküyor nohutlar. 200 kilo gibi bir verim hesap ediliyor. Tabi biçilmeden buna kesin rakamlar vermek afaki olur. Bu sene nohut olarak 500 dönüm nohut ektik. Daha önce denemelerimiz vardı; mısır, pancar gibi ama yeni bir çeşitleme olarak herhalde nohut ile devam edeceğiz gibi gözüküyor" dedi.



"Ülkemizin baklagil açığını kapatmakta biraz Trakya’mızın da katkısı olur"


130 dönüm arazide nohut ekimi yapan Önder Ayyıldız ise geçtiğimiz sene deneme ekimleri yaptıklarını ifade ederek "İlçe Tarım Müdürlüğünün de destekleriyle bu yıl ekilmiş alanlarımızı arttırarak Lüleburgaz genelinde yaklaşık 7 bin dekar üzerinde bir alana ekildi. Lüleburgaz’ın 2 köyünde ve Kofçaz’da yaklaşık olarak 130 dönümden fazla bir nohut ekimimiz var. Burada da 8 farklı çeşit nohudun bölgemize uygun mu, bağlanması nasıl, hasadı veya verimi nasıl diye kıyaslamak için bir çeşit denemesini kurduk İlçe Tarım Müdürlüğümüz ile birlikte. Bu ayın 24’ünde bir tarım günü, bir hasat günümüz olacak. Orada arkadaşlarımız gelecekler ve denemelerimizin sonuçlarını göreceğiz. İklim şartları sebebiyle bu yaz nohut için biraz sıkıntılı bir yaz oldu. Mart ayındaki aşırı yağışlar, Nisan ve Mayıs ayının aşırı kurak geçmesi ilk çıkış ve gelişme evrelerinde bize ciddi sıkıntılar yaşattı. İlk senede bu sıkıntıları yaşamak istemezdik. Şu an için gidişat ortalamalarda bir verim alacağımız gibi gösteriyor. Umarım fiyatlar da tatmin edici olur. Verimlerimiz de bizi bu işten soğutacak seviyede kalmaz. Ülkemizin baklagil açığını kapatmakta biraz Trakya’mızın da katkısı olur" diye konuştu.




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