(Özel) İmkansızı başarınca hayatı çiçeklerle doldu

Kırklareli merkezde yaşayan Soner Dişdiş isimli vatandaş, eşiyle birlikte çiçekçi dükkanını işletiyor. Kırklareli ve Edirne’de yakınlarıyla birlikte 4 şubeleri olduğunu aktaran Soner Dişdiş, 2006’dan bu yana verdikleri zorlu hayat mücadelesini anlattı. Yaşadıkları sıkıntılar sayesinde bu duruma geldiklerini anlatan Dişdiş, gençlere de tavsiyelerde bulundu.

"Mahallede bir ağabeyimizin motoruyla pazara çıkmaya çalışıyorduk"

Daha önce sıkıntılar içerisinde olduklarını anlatan Soner Dişdiş, "Eşimle birlikte bu işi yapmaya çalışıyoruz. 2006 senesinin öncesinde böyle bir düzenimiz yoktu, sıkıntılar içerisindeydik. Bu işe ilk başladığımda kendi aracım yoktu. Mahallede bir ağabeyimizin motoruyla pazara çıkmaya çalışıyorduk. Bu işi yaparken beni o getirip götürüyordu. Çok zorlu süreçlerden geçtik, babamız kaza yaptı. bir, bir buçuk sene kadar yattı, kalktı. Çok büyük sıkıntılar atlattık. Daha sonra bu işi yapmaya karar verdik. Babam bu işe daha önce de vakıftı biliyordu. Bu meslek baba mesleğidir. Yıllarımızı bu işe verdik, emeğimizi, alın terimizi bu işe verdik. Şu anda Allah’a bin kere şükür gayet iyiyiz. Kardeşlerim de benimle birlikte bu işi yapıyor. Şu anda hepsinin ayrı ayrı yerlerde seraları var. Birisi Keşan merkezde, birisi Lüleburgaz merkezde, birisi Babaeski’de amcamız şuanda orada faaliyette. Kırklareli’nde büyük bir seramız, botanik bahçemiz var. Ayrıca bu küçük mekanı da yeni açtık. Güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kırklareli halkına hitap etmeye çalışıyoruz. Burada işlerimiz biraz daha farklı tabi. Orada botanik üzerine devam ediliyor. Burada ise buket ve çelenk işlerimiz var. Bunlarla uğraşmaya çalışıyoruz" dedi.

"Ağlamanın sonu yok"

Gençlere de tavsiyelerde bulunan Çiçekçi Soner Dişdiş, "Hayat çok zor. Şu dönemlerde gerçekten zorlu süreçlerden geçiyoruz. Allah Türk milletine yardım etsin. Kazancımız yerinde. Çalışana Allah veriyor. Ben, benim yaşımdaki gençlere de şöyle hitap etmek istiyorum. Azimli olsunlar, dirayetli olsunlar, çalışsınlar elbet bir yerlere geleceklerdir. Yani ben bu işe başladığımda hiçbir şeyim yoktu. Sıfırdım hatta eksi sıfırdım. Ama şu an Allah’a bin şükür evimiz de var, arabamız da var, mekanımız da var ve eşimiz dostumuz da var. O yüzden kimse hayata küsüp, kendini yalnız bırakmasın. Sürekli bir iş, bir çaba içerisinde olsunlar. Her şeyi az görüp, affedersin ağlamasınlar. Ağlamanın sonu yok. Çalışınca oluyor bazı şeyler. Biz çok çalıştık Allah bize gayretlerimizin karşılığını gösterdi bir şekilde. Benim arkadaşlara tavsiyem budur. Çalışsınlar, çabalasınlar mutlaka bir yere geleceklerdir" ifadelerini kaydetti.

Bayram için stoklar yerinde

Sayılı günlerin kaldığı Kurban Bayramı’na yönelik hazırlıkları konusunda da konuşan Dişdiş, "Bayram ziyaretlerinde özellikle gençler birbirlerine çiçek götürmeyi seviyorlar. Yaşlılara, huzur evlerine, bakım evlerine bu tür yerlere giderken insanlar çiçek götürmek istiyor. Biz de bununla alakalı stokumuzu yerinde tutuyoruz. Şimdi saksı çiçeklerimiz yeniden gelecek. Bazı çiçeklerimiz azaldı ama bunlar sürekli devam ediyor. Biz her özel gün için ayrı bir çalışma yapıyoruz. Bayram için de bir çalışmamız var. Bunun yanı sıra düğünlerimiz de devam ediyor. Onlarla alakalı da çalışmalarımız var. Yani elimizde sürekli mal tutmaya çalışıyoruz" diye konuştu.