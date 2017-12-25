(Özel) İstanbul’un stresinden kaçtı, Trakya’nın Robinsonu oldu

10 yıl önce avlanmak için ilçeye gelen Mehmet Özğüner, Longoz Ormanlarında kurduğu kulübesinde tek başına hayatını sürdürüyor. Özğüner, her sabah köpekleriyle yürüyüşe çıktıktan sonra, tavuklarını besleyip yumurtalarını alıp, organik ürünlerle kahvaltısını yapıyor.

İstanbul’da bir takım sağlık problemleri olan Özğüner, Longoz Ormanlarına geldikten sonra hem sağlına kavuştu hem de huzuru buldu.

“İstanbul’un o yorgunluğu beni baya bir yıprattı buraları keşfedince baya bir rahatladım”

Uzun yıllar İstanbul’da çalışmanın yorgunluğunu ormana yerleşince attığını dile getiren Özğüner, “Rahatsızlığından dolayı İstanbul’da çok çalışmıştım 1964’te İstanbul’a gittim ilkokulu bitirdikten sonra, 2007 yılına kadar çalıştım oralarda hatta Türkiye Cumhuriyeti’ne yemekhane açanlardan ikincilerim ben, 3 bin kişiye 18 sene yemek verdim. Yoruldum rahatsızlandım bu adayı keşfettim ava gelip giderken çok hoşuma gitti 2007’de geldim bir daha da gitmedim adadan, böyle ormanda dağda yaşamayı tercih ediyorum. Bir şekilde yaşıyorum hayvanlarım var, kendim böyle su bassa da gölü gölün bir kenarında evimde kulübemde yatıp kalkıyorum. Çapulcu dede derler bana, İstanbul’un o yorgunluğu beni baya bir yıprattı buraları keşfedince baya bir rahatladım, çok rahatım hayvanlarım var tavuklarım bile böyle içeride huzur buluyorum rahatım. Böyle gidiyor hayatım bu şekilde devam ettiriyorum. Çile oluyor mu oluyor tabi ama bu çile bizi pek yormuyor, İstanbul daha çok yormuştu hayatımdan memnunum kazımla, tavuğumla, ördeğimle, köpeğimle yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

“Dağda yaşamam bana burada huzur bulduruyor”

Ormana yerleştiğinden itibaren İstanbul’a mecbur kalmadıkça gitmediğini belirten Özğüner, “İstanbul’a zaman zaman gitmek icap ediyor gidiyorum yürürken o egzoz dumanı burnumu tıkıyor. 10 sene oldu geldim 10 sefer İstanbul’a gitmedim, gitmek istemiyorum dağdan öte geçmek istemiyorum. Dağda yaşamam bana burada huzur bulduruyor. Temiz hava birde yaşadığım yer çok güzel mutluyum iyiyim yani. İstanbul yaşanacak halden çıkmış artık” şeklinde konuştu.

“İstanbul’da kalmalarını tavsiye etmiyorum”

İstanbul’da yaşayanlar için tavsiyede de bulunan Özğüner, “ Kendini kurtaranın İstanbul’da kalmasını tavsiye etmiyorum. Gelsinler buralarda iyi kötü yaşasınlar spor yapsınlar ormanda gezinsinler balığını tutsunlar güzel bir hayat buraları” dedi.

İlçede esnaf olan Aysun Güdü, Özğüner’in şehirden sıkılarak uzun yıllardır adada olduğunu dile getirerek, “Mehmet bey bizim uzun yıllardır tanıdığımız bir abimizdir. İstanbul’un gürültülü, patırtılı havasından halinden trafiğinden kaçıp geldi buraya uzun yıllardır tanıyoruz. Doğayı seven bir kişidir, toplum tarafından da sevilip sayılan bir saygıdeğer abimizdir. Doğayı çok seviyor, günlük gelir benden alışverişini yapar yaptığımız bu yeşillikleri çöpe atmamız gereken şeyleri toplayıp ona veriyoruz tavuklara falan bakıyor. Hiçbir kötülüğünü görmedik bu zamana kadar biz kendisinden memnunuz” ifadelerine yer verdi.