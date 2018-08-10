(Özel) Suyun üstünde topraklı sergi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Ekin Sanat Atölyesi’nde çömlekçilik mesleğini sürdürmeye çalışan Gonca Gün, yaptığı eserleri bu yıl Çanakkale’de sergileyecek. Çanakkale’nin 2018 Troia yılı kapsamında yaptıkları eserleri suyun üzerinde sergilemeyi planlayan Çömlek eğitmeni Gonca Gün bu serginin bir ilk olacağını belirtti.

"Denizin üzerinde yüzdüreceğiz "

Daha önce buna benzer çalışmaların olduğunu fakat suyun üzerinde toprağın yüzmesinin bir ilk olacağını ifade eden Gün, "Öncelikli olarak bu yıl troia yılı seçildi. Biz de buna istinaden bir sergi planlıyoruz ve bunu Ergün Arda önderliğinde yapıyoruz. Kendisi yüzen çanaklar sevgisi oluşturdu, biz de sanatçı olarak bu sevgiye katılacağız. Ben kendimi orada çanak yüzdüreceğim. Şu anda onun çalışması içerisindeyiz. Daha önce bunun bir örneği bildiğim kadarıyla yok. Bu ikincisi yapmıyor, yine aynı organizasyonu aynı kişi yapıyordu ikincisine katılıyoruz daha önce farklı şekillerde var ama birebir aynısı yok. Denizin altında var, dalarak var, fakat bizim şu anda yapmış olduğumuz çalışmalarımızı öncelikle çamurlu şekillendiriyoruz, belli bir şekil verdikten sonra belli bir formata giriyor. Ardından pişiriyoruz ateşle buluşturuyoruz, ateşte buluştuktan sonra troia yılı kapsamında sergimiz öncesinde bir ritüel gerçekleştireceğiz. Çanaklarımızı Bozcaada’da denizin üzerinde yüzdüreceğiz" dedi.

Denizde seramik yüzdürme sergisi, Çanakkale’nin Bozcacada İskele Bizbize Kafesi önünde 14 Ağustos’ta yapılacak.