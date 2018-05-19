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19 Mayıs 2018 09:34

(Özel) Yakıt bitince yaptıkları akıllara durgunluk getirdi

Kırklareli’nde yakıtı biten motosikletli gençlerin tehlikeli ve sıra dışı yolculuğu görenleri şoka uğrattı.

(Özel) Yakıt bitince yaptıkları akıllara durgunluk getirdi

19 Mayıs 2018 09:34

Kıyafetten halatla yaptıkları tehlikeli yolculuk kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.


Tehlikeli yolculuk Edirne-Kırklareli Karayolu Babaeski mevkiinde yaşandı. 3 motosikletli genç, yolculuk yaptıkları sırada bir tane motosikletin yakıtının bitmesi üzerine akıllara durgunluk veren bir yola başvurdu. Yollarına devam edemeyen motosikletliler bunun üzerine kıyafetleriyle halat yaparak yakıtı biten motosikleti başka bir motosiklet yardımıyla çekmeye çalıştılar. Gençleri gören diğer sürücüler ise şaşkına uğrarken, bu tehlikeli ve sıra dışı yolculuk kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.


“Ağabey benzin bitti”


Yolculuk sırasında kameralar tarafından an be an kaydedildiklerini anlayan motosikletli gençler, “Ağabey benzin bitti bizde böyle bir yola başvurduk. Paramız yok buradan Kırklareli’ne kadar böyle devam edeceğiz” diye ifade ettiler.


Kazaya davetiye çıkarıp tehlikeli yolculuk yapan motosikletli gençler, bir müddet sonra gözlerden kaybolurken, bu sıra dışı yolculuğun yaklaşık 20 kilometre sürdüğü tahmin ediliyor.




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