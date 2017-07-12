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12 Temmuz 2017 16:50

Parklarda dezenfekte çalışması

Kırklareli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Dostluk Evi Parkında başlattıkları dezenfekte çalışmalarını şehir merkezindeki tüm parklarda gerçekleştirilecek.

Parklarda dezenfekte çalışması

12 Temmuz 2017 16:50


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki parklarda yer alan çocuk oyun ve spor grupları ile oturma ve piknik alanları yeni nesil biyolojik dezenfektan ile temizleniyor. Yapılan çalışma ile bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.


Kırklareli Belediyesi’nden yapılan açıklamada, doğada kolayca parçalanabilen ekolojik biosidal dezenfektanın uygulanmasından hemen sonra çocukların ve vatandaşların dezenfekte edilen alanları güvenle kullanabileceği bildirildi.




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