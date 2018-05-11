Pehlivanköy’de okuma şöleni

Pehlivanköy Kaymakamlığı ve Pehlivanköy Belediyesinin destekleriyle ilçe merkezinde bulunan Atatürk İlkokulu bahçesinde yapılan ve ilçe halkı tarafından da yoğun ilgi gösterilen şölene İlçe Kaymakamı Emrah Bütün, Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Açıkel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Ayçiçek, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Şölen alanının girişinde etkinliğe katılanlara öğrenciler tarafından hazırlanan kitap ayraçları ile önemli şiirlerden parçaların yer aldığı şiir kartları dağıtıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Necmettin Ayçiçek, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu şenliği gerçekleştirmemizdeki en büyük amaç ülkemizdeki en büyük sıkıntılardan birisi olan kitap okuma sorununa dikkat çekebilmek ve gelecek nesillerimizin okuma bilincini kazanabilmelerine katkı sağlayabilmektir. İlçemizde okuryazarlık oranını 4 yıl içerisinde yüzde 90’dan yüzde 97’ye taşıdığımızı dikkate aldığımızda bu hedefin daha yukarıya taşınması ve aşağıya düşmemesi için bu gibi faaliyetler desteklenmelidir. Yüzde 100 katılımla tüm ilçe halkının aynı anda kitap okuyabileceği bir başarı göstermek için ’Pavli Okuma Şöleni’ bundan sonra da devam edecektir" dedi.

Şölende yapılan okuma yarışmalarında en fazla kitap okuyan öğrencilere Pehlivanköy Kaymakamlığı, Pehlivanköy Belediye Başkanlığı ve Pehlivanköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hediyeleri takdim edildi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı okuryazarlık seferberliği kapsamında ilçede açılan okuryazarlık kurslarında okuma yazma öğrenerek belge almaya hak kazanan kursiyerlere de belgeleri verildi.

Ödül töreninin ardından katılımcılar ve öğrenciler hep birlikte kitap okudu. Programda ana sınıfı öğrencilerine ise masal köşesinde masallar okundu.