“Pembe Prenses” adlı tır Kırklareli'nde

40-69 yaş kadınlara ücretsiz meme kanseri taraması yapılması için hizmet verecek olan "Pembe Prenses" mobil kanser tarama tırı Kırklareli'ne geldi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda hizmet vermeye başlayan “Pembe Prenses” mobil kanser tarama tırı Kırklareli'nde üç hafta değişik noktalarda hizmet verecek.

Gerçekleşen açılışta Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in eşi İlknur Bilgin, bir halk sağlığı olan kanserle mücadelede erken teşhisin çok önemli olduğunu, bu yüzdende “Pembe Prenses” mobil kanser tarama tırına tüm Kırklareli halkını beklediklerini ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit ise, "Ülkemizde meme kanseri, serviks kanser taraması ve kolorektal kanser taraması olmak üzere 3 kanser türünde tarama yapılıyor. Merkezimizde ve KETEM'lerde ücretsiz kanser taraması yapılmakta. İlimizde 2017 yılında 6 bin kadına mamografi çekilerek 29 meme kanseri hastamızın erken tanı almasını tarama programı ile sağladık. 2018 yılında ise 2 bin 504 kadına mamografi çekilerek 6 kadına meme kanseri erken tanısı sağladık. Rahim ağzı kanseri tarama programında ise 2017 yılında 7 bin 55 kadını, 2018 yılında ise 2 bin 628 kadını tarama programında değerlendirdik. Tarama programları ile 35 kadınımızın hayatını bu vesileyle dokunduk. Tırımız 1 hafta Özgürlük ve Demokrasi Meydanında kalacak. 1 hafta Organize Sanayi Bölgesinde ve 1 hafta da Alpullu bölgesinde kalacak" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Bilgin'in eşi İlknur Bilgin, “Pembe Prenses” mobil kanser tarama tırının açılışını gerçekleştirerek tırı gezdi.