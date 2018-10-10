Pınar Mahallesi'nde 16 kilometrelik yol yapıldı

Kırklareli Belediyesi ekipleri 4 yıl içerisinde yaklaşık 16 kilometrelik yolu yenileyerek, Pınar Mahallesi'nin birçok noktasında alt yapı çalışmalarına da devam ediyor.

Kırklareli Belediyesi, Pınar Mahallesi'nde 16 kilometrelik yolu yeniledi. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Pınar Mahallesi'nin gelişmesi ve güzelleşmesi adına çalışmalar yaptıklarını belirterek "Pınar Mahallemize yatırımlarımız devam ediyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana Pınar Mahallesi'nin sorunlarını ele aldık. Alt yapı ve üst yapı konusunda yatırımlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. 16 bin metrekarelik yani 16 kilometrelik yol yenileme yaptık. Yine alt yapı konusunda eksik olan aksaklıkları giderdik gidermeye devam ediyoruz. Pınar Mahallesi'nde çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.