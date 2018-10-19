Pınarhisar Devlet Hastanesine CPR cihazı bağışı

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cirit, hayırseverin merhum anne ve babası Selminaz ve Halil Gümüştaş anısına bağışlanan "ölümsüz" ismini taşıyan cihaz sayesinde bir hayat daha kurtulacağını söyledi. Cirit, "Kalp masajının erken ve doğru şeklide yapılması kişinin hayatta kalma oranını büyük ölçüde etkilemektedir. Cihaz sayesinde ambulansta, hareket halinde iken sedyede, yerde, merdivende, 45 derece açıya kadar her konumda hastaya doğru ve efektif CPR işlemi uygulanıyor. Kalp masajına ara vermeden defibilasyon yapılıp yaşam bandı sayesinden kot kırığı oluşma oranı en aza indirilmiş olmakta. Böyle önemli ve hayati fonksiyona sahip bir cihazın hastanemize kazandırılmasına vesile olduğu için hayırsever vatandaşımız Behice Gümüştaş'a teşekkür ederim" dedi.

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit, Pınarhisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Aylin Can ve sağlık yöneticileri tarafından hayırsever Behice Gümüştaş'a teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi.