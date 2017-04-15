Pınarhisar Kaymakamı Eren okul müdürleriyle bir araya geldi

Yapılan toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Fazlı Çiçek, Şube Müdürü Mustafa Kemal Koç ve tüm okul müdürleri katıldı. Kaymakam Eren’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, okul müdürlerinin, okullarının genel durumuyla ilgili brifing sunumu yapmalarının ardından eğitimde başarıyı artırmak için yapılacak plan ve projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Okulların sorunları ve öğrencilerin başarı durumlarıyla ilgili okul müdürlerinden bilgi alan Kaymakam Eren, ”İlçemizde daha kaliteli bir eğitim yapılması, sosyal ve kültürel hayatın zenginleştirilmesi, çağın gerektirdiği gelişimlerin takip edilmesi hususunda Kaymakamlık olarak okullarımıza her türlü desteği vereceğiz” dedi.