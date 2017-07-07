"Polen Tuzaklı Arı Kovanı" Projesi

Kura çekimi Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşti. 46 yetiştirici arasında yapılan kura çekimi sonucunda 17 yetiştirici polen tuzaklı arı kovanı almaya hak kazandı. Yetiştiricilere kovanları 21 Temmuz’da dağıtılacak.

Kura çekimine katılan Kırklareli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ümit Ortan, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdür Vekili Şerafettin Uçar ve Demirköy Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdür Vekili Musa Vatansever, ev sahipliği yapan Demirköy Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan’a teşekkür ettiler.

İlçenin bal konusunda markalaşmasını sağlamak amacıyla projenin başlatıldığını kaydeden Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ortan, “Köy ve beldelerimizde ikamet eden arı yetiştiricilerimizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak, ilçemizde polen üretimini arttırmak, polen tuzaklı arı kovanlarının yetiştiricilerimize tanıtımı sağlanarak diğer yetiştiricilerde de kullanımını arttırmak, ilçemizin bal üretimi konusunda reklam ve görünürlüğünü arttırarak, bal konusunda markalaşmasına katkı sağlamak amacıyla başlatılan projemizin başta ilçemiz, ilimiz ve ülkemizin arıcılık ve arı ürünleri üretimi alanında daha iyi yerlere gelmesi adına hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.