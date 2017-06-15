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15 Haziran 2017 16:37

“Poşeti terk et file ile alışveriş et” uyarısı

Kırklareli Belediyesi, Nisan ayı meclisinde aldığı “Poşet” kullanımını yasaklaması kararının ardından 5 Haziran 2018 tarihine kadar olan geçiş süresi başladı.

“Poşeti terk et file ile alışveriş et” uyarısı

15 Haziran 2017 16:37

Vatandaşlara çeşitli bilgilendirme broşürleri dağıtarak, bilinçlendirme çalışmaları yürüten belediye ekipleri, pazarcı esnafına ve vatandaşlara file torba ve karton torba dağıtıp, “Poşeti terk et file ile alışveriş et” uyarısı yaptı.


Kırklareli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bu kapsamda çalışmalarına başladı. Vatandaşlara çeşitli bilgilendirme broşürleri dağıtarak bilinçlendirme çalışmaları yürüten ekipler, son olarak pazar yerinde pazarcı esnafına ve vatandaşlara file torba ve karton torba dağıtımı yaptı.


Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da doğayı korumak için vatandaşları file torba ve karton torba kullanmaya davet etti. Kesimoğlu ‘’Yapılan araştırmalara göre her birimiz, yılda 288 plastik poşet tüketiyoruz. Çünkü alışverişlerimizin hemen tamamında plastik poşetler kullanıyoruz. Kırklareli’nin nüfusunun yaklaşık 100 bin olduğunu göz önüne alırsak biz Kırklareli olarak, yılda, 28 milyon 800 bin adet poşet kullanmış oluyoruz. Pazardan ya da marketten yaptığımız alışverişlerimizde kullandığımız bu poşetler doğada yaklaşık bin yıl kalabiliyorlar. Bu kullanılan poşetlerinde sadece yüzde biri dönüştürülebiliyor. Geri kalan yüzde 99’u ise yaşadığımız bu doğayı kirletiyor. Kısacası plastik poşetler, zararlı ve doğanın tahribatına neden olan bir hammaddeden üretiliyorlar. Biz hammaddesi zararlı ve doğayı tahrip eden poşetlerin artık Kırklareli’nde kullanılmasını istemiyoruz’’ ifadelerini kullandı.



“Bir poşetten ne olur ki’ demeyin”


Kesimoğlu, bu konuda herkese görev düştüğünü belirterek, “Başta tüketiciler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, plastik poşet kullanımını azaltır ve giderek gündelik hayatlarından çıkartırsa doğamız ve çevremiz rahat bir nefes alacaktır. Bir poşetten ne olur ki demeyin, bir atasözünde denildiği gibi ‘Bin kilometrelik yola da bir adımla başlanır’ Yapılan araştırmalara göre her birimiz, plastik poşet yerine file, bez torba yahut dönüştürülebilir kağıttan yapılmış kese kağıdı kullanırsa haftada 6, ayda 24, yılda 288, yaşam boyunca ise 22 bin 176 plastik poşeti kullanmamış olacağız. Bunun için diyoruz ki ‘Haydi Kırklareli, poşeti terk et, file ile alışveriş et’’ diyerek sözlerini tamamladı.




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