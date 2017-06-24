Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların yüzü güldü

Büyükmandıra Belediye Başkanı Sertaç Balyemez, ihtiyaç sahiplerine yardımların sürdüğünü söyledi. Başkan Balyemez, "Belediye olarak halkımızın en hassas olduğu durumlarda onların yanında olmak bizim için onurdur. Belediye olarak temel ilkemiz vatandaş-belediye olgusu değil, belediye ve komşu kavramıdır. Bu yüzden tüm komşularımıza elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi olan komşularımıza teslim ettiğimiz tekerlekli sandalyelerimizin daha önce de bir kısmını yine ihtiyaç sahiplerine teslim etmiştik. Bizim tespitini yaptığımız ve bize gelerek talepte bulunan tüm ihtiyaç sahiplerine bundan sonra da aynı hassasiyetle yardımcı olmaya çalışacağız" dedi.