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24 Haziran 2017 14:25

Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların yüzü güldü

Kırklareli‘nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesi, beldedeki tekerlekli sandalye ihtiyacı olan vatandaşlara sandalyelerini teslim etmeye devam ediyor.

Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların yüzü güldü

24 Haziran 2017 14:25


Büyükmandıra Belediye Başkanı Sertaç Balyemez, ihtiyaç sahiplerine yardımların sürdüğünü söyledi. Başkan Balyemez, "Belediye olarak halkımızın en hassas olduğu durumlarda onların yanında olmak bizim için onurdur. Belediye olarak temel ilkemiz vatandaş-belediye olgusu değil, belediye ve komşu kavramıdır. Bu yüzden tüm komşularımıza elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi olan komşularımıza teslim ettiğimiz tekerlekli sandalyelerimizin daha önce de bir kısmını yine ihtiyaç sahiplerine teslim etmiştik. Bizim tespitini yaptığımız ve bize gelerek talepte bulunan tüm ihtiyaç sahiplerine bundan sonra da aynı hassasiyetle yardımcı olmaya çalışacağız" dedi.




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