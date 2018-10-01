Rektör Şengörür: "Öğrencileri çok iyi anlamamız lazım"

Dr. Bülent Şengörür, "Öğrencileri çok iyi anlamamız lazım. Yapacağınız küçük bir dokunuş, onların hayatlarını ve kariyerlerini geliştirmelerinde önemli katkılar sunacaktır” dedi.

Kırklareli Pınarhisar Meslek Yüksekokulu 2018-2019 eğitim öğretim yılı akademik kurul toplantısı, Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür başkanlığında, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sezai Öztaş ve akademik personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Rektör Şengörür, akademik ve idari personelin özverili bir şekilde görevini yerine getirmesinin Kırklareli Üniversitesinin tercih edilen ve topluma yol gösteren bir üniversite olma misyonuna önemli katkılar sunacağını ifade etti.

"Tanımazsanız, bilemezsiniz" diyerek kurumsal iletişim olgusuna vurgu yapan Rektör Şengörür, "Hiçbir problemi ötelememek gerekiyor. Sorunlara gerekli iletişim mekanizmalarını kullanarak zamanında müdahale etmeliyiz. Problemleri daha sonraya bırakmak çözüm üretmeyi zorlaştıracaktır. Öğrencilerin sıkıntılarını ve problemlerini mutlaka dinleyin. Öğrencileri çok iyi anlamamız lazım. Yapacağınız küçük bir dokunuş, onların hayatlarını ve kariyerlerini geliştirmelerinde önemli katkılar sunacaktır. Biz, öğrencilerimiz mezun olduktan sonra da Üniversitemizden güzel bahsetsinler istiyoruz. Bu bakımdan öğrencilerimizde aidiyet duygusu oluşturmaya özen gösterelim" diye konuştu.

Akademik Kurul Toplantısı öğretim üye ve elemanlarının görüş, öneri ve dileklerinin alınmasının ardından Rektörün, doktora eğitimini tamamlayan Öğretim Görevlisi Dr. Erkan Taşdemir'e cübbe giydirmesiyle sona erdi.