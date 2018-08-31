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31 Ağustos 2018 14:27

Rektör Şengörür’den, Kırklareli Üniversitesine yerleşen öğrencilere mesaj

Kırklareli Üniversitesi Rektörü, Prof.

Rektör Şengörür’den, Kırklareli Üniversitesine yerleşen öğrencilere mesaj

31 Ağustos 2018 14:27

Dr. Bülent Şengörür, üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik mesaj yayımladı.


Rektör Şengörür mesajında, "Trakya’nın en yenilikçi ve girişimci üniversitelerinden biri olan Kırklareli Üniversitesi ailesinin bir üyesi oldunuz. Gelişen teknoloji ve bilimin ışığında uygulamalı eğitimi temel alan Kırklareli Üniversitesi, sizleri bireysel, mesleki ve etik değerlerin bilincinde, vizyon sahibi ve rekabet gücü yüksek bireyler olarak iş hayatına hazırlayacaktır. Siz değerli öğrencilerimiz, burada bir yandan mesleki yaşamınızı ve geleceğinizi inşa ederken, diğer taraftan sosyal, kültürel ve kişisel kazanımlarınızla gelişiminizi sağlayacaksınız. Bu kapsamda sizlere, üniversitenizi iyi tanımanızı öneririm. Üniversitenizin sizlere sunduğu imkanları değerlendirdikçe Kırklareli Üniversitesinde öğrenci olmanın ayrıcalığını daha iyi anlayacaksınız" dedi.


Şengörür mesajının devamında öğrencilere önerilerde bulunarak, "Kırklareli Üniversitesi, sizlerindir. Öğrenci kulüplerinin etkinliklerine ve konferanslara katılınız. Yer alacağınız sosyal ve kültürel etkinliklerin, hem içinde bulunduğunuz çevreye hem de ileride atılacağınız mesleki hayatınıza büyük katkıları olacağını lütfen unutmayınız. Kırklareli Üniversitesini sizlerle birlikte daha güçlü yarınlara taşıyacağımıza eminim. Bizler, hayallerinize ulaşmanız için daima sizlerin yanında olacağız. Yaşamınızın en güzel yıllarının mimarı olacağına inandığım Kırklareli Üniversitesi yıllarında sizlere eşlik etmekten duyacağım memnuniyeti bütün kalbimle bir kez daha belirtiyor; sizlere, ’Kırklareli Üniversitesi ailesine hoş geldiniz’ diyerek hepinizi sevgi ve saygı ile kucaklıyorum" ifadelerine yer verdi




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