Eşi Marina Karlova, Karlov’un son arzusunun doğduğu Bryansk bölgesindeki Klintsi kenti ile Türkiye’deki bir kentin kardeş şehir ilan edilmesi olduğunu açıklamıştı. Karlov’un vasiyetine Kırklareli Belediyesinden cevap geldi. Kırklareli Belediyesinin Temmuz ayı meclis toplantısında Kırklareli ve Klintsi kentinin kardeş şehir olması görüşüldü.

Girişimlerin başlatılacağını söyleyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Klintsi Belediyesi ile kardeş şehir olmamızın olumlu olacağını düşünüyorum. Bayan Karlova, suikast sonrası bir açıklama yaparak öldürülen eşi Karlov’un Türk dostu olduğunu ve Karlov’un doğduğu Klintsi kentinin Türkiye’den bir kent ile kardeş şehir olmasını çok istediğini ifade etmişti. Biz de bu çağrıyı karşılıksız bırakmak istemedik. Bu konuda girişimleri başlatacağız" dedi.

Kesimoğlu’nun konuşmasının ardından oylanan madde oybirliği ile meclis üyeleri tarafından kabul edildi.