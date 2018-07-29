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29 Temmuz 2018 12:02

Sağlıkta değerlendirme toplantısı

Kırklareli’nde sağlık müdürleri, Haziran ayı değerlendirme toplantısı yaptı.

Sağlıkta değerlendirme toplantısı

29 Temmuz 2018 12:02


Kırklareli’nde bulunan İl Sağlık ve İlçe Sağlık Müdürleri sağlık alanında yapılması gerekler, yapılanlar ve yapılması planlanan konular hakkında Haziran ayının değerlendireme toplantısını yaptı. Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü İbni Sina Toplantı Salonu’nda yapılan 2018 Haziran ayı değerlendirme toplantısında ilçe sağlık müdürleri ilçelerdeki çalışmaları da aktardı.


Yapılan Haziran ayı değerlendirme toplantısına Toplum Sağlığı Merkezi başkanları da katılım göstererek, yapılan çalışmaları değerlendirdi.




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