Sağlıkta değerlendirme toplantısı

Kırklareli’nde bulunan İl Sağlık ve İlçe Sağlık Müdürleri sağlık alanında yapılması gerekler, yapılanlar ve yapılması planlanan konular hakkında Haziran ayının değerlendireme toplantısını yaptı. Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü İbni Sina Toplantı Salonu’nda yapılan 2018 Haziran ayı değerlendirme toplantısında ilçe sağlık müdürleri ilçelerdeki çalışmaları da aktardı.

Yapılan Haziran ayı değerlendirme toplantısına Toplum Sağlığı Merkezi başkanları da katılım göstererek, yapılan çalışmaları değerlendirdi.