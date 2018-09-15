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Şairler'e yoğun ilgi

28’nci Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere vatandaşın ilgisi yoğun bir şekilde devam ediyor.

28'nci Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere vatandaşın ilgisi yoğun bir şekilde devam ediyor.


Yayla mahallesinde düzenlenen Şiir ikindileri etkinliğinde yer alan 8 şair hem kitaplarını imzaladılar hem de kendi şiirlerinden vatandaşlara güzel bir dinleti sundular.


Şiir dinletisine Nalan Çelik, Betül Dündar, Aydan Yalçın, Çiğdem Sezer, Turgay Fişekçi, Nur Saka, Kemal Demirel ve Arife Kalender katıldı.


Tüm şairler Kırklareli'de bulunmaktan dolayı mutlu oldukları belirtirken, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na da teşekkür ettiler.

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