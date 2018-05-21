Sanatın her rengi Kırklareli’nde buluştu

İstasyon Caddesi’nde başlayan ve ülkenin birçok kentinden sanatçı ağırlayan kültür ve sanat çalıştayına Kırklarelili vatandaşların da ilgisi yoğun oldu. Sanatın birçok dalını Kırklarelililer ile buluşturan Kültür ve Sanat Çalıştayı vatandaşlardan tam not aldı. 4 gün boyunca TTM minyatür sanatı, ebru, seramik, cam sanatı, heykel, mask, gemi maketçiliği, ahşap oyma, ahşap yakma sanatı, ahşap boyama, mozaik, hat-kaligrafi, kaat-ı, geri dönüşüm, kitre bebek gibi sanatlar icra edildi.

“Sanat hayatın ta kendisidir”

Çalıştayın son gününde Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, standları tek tek gezerek katılımcılara plaket ve katılım belgesi verdi. Kesimoğlu, çalıştayın çok verimli geçtiğini belirterek katılan sanatçılara ve Kırklareli halkına teşekkür etti. Kesimoğlu, “Sanat hayatın ta kendisidir, sanatçıda onu içinden çekip alan kişidir. Burada sanatçı dostlarımız bilgi birikimlerini Kırklarelili vatandaşlarımıza aktardı. 4 gün boyunca ilkini düzenlediğimiz Kültür ve Sanat Çalıştayımızdan biz çok keyif aldık. Farklı sanatları halkımız ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadık’’ diye konuştu.