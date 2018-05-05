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05 Mayıs 2018 10:59

Seferberlik tatbikatı gerçeği aratmadı

Kırklareli’nde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) planlı faaliyetleri arasında yer alan, ‘Yıldırım-2018 Seferberlik Tatbikatı’ nefesleri kesti.

Seferberlik tatbikatı gerçeği aratmadı

05 Mayıs 2018 10:59


Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, Mahmut Şevket Paşa Kışlası, Org. Haydar Süskan Kışlası, Org. Namık Kemal Ersun Kışlası, Tümg. Muzaffer Ergüder Kışlası ve Tümg. Muhittin Önür Kışlasında bin 785 yedek porselenin katılımıyla, ‘Yıldırım-2018 Seferberlik Tatbikatı’ icra ediliyor.


Yedek personelin, birliğin kadro ve sefer görevine uygun olarak eğitilmesi, seferde kullanacağı silah, teçhizat, araç ve malzemelerin kullanılması, zırhlı araçların kontrolü ve taşıyıcı araçlara yüklenmesi, araçların muhtemel sorunların giderilmesi gibi amaçlarla yapılan ‘Yıldırım-2018 Seferberlik Tatbikata’ başarılı bir şekilde devam ediyor. Nefes kesen görüntülere sahne olan tatbikata, 95 Subay, 186 Astsubay,457 Uzman Erbaş, bin 47 Erbaş/Er olmak üzere toplamada bin 785 personel katıldı.


Tatbikat kapsamında 255 araç, İstanbul ve Kırklareli’nden getirilerek seferberliğe dahil edildi. Araçların kadro görevine uyumlu bir şekle getirilmesi, malzemelerin yüklenmesi ve olası olaylara karşı hazırlıklı hale getirildi.



Gerçeği aratmadı


Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Köprücü Taburu tarafından 61 askeri aracın katılımıyla gerçekleştirilen, Köprücü Taburu’nda bulunan Tümgeneral Muhittin Önür Göleti’nde gerçekleşen, tatbikatın ‘sudan geçiş’ bölümü adeta bir savaş ortamını oluşturarak gerçeğini aratmadı. Tatbikatta senaryo gereği ilk olarak, gölettin karşısında bulunan bir düşman ülkeye yapılacak taarruz nedeniyle Mehmetçik fiberglas botlar ile göletten sessiz bir şekilde karşı kıyıya geçti. Daha sonra sis bombaları atılmasının ardından, bölgeye hücum botları ile takviye birlikler sevk edildi. Senaryo gereği çatışmanın yaşandığı bölgeye, hızlı bir şekilde askeri araçların intikali için gölette çalışmalar başlatıldı. Karşı kıyının güvenli hale gelmesinin ardından Zırhlı Muhabere Aracı (ZMA) ile Geliştirilmiş Zırhlı Personel Aracı (GZPT) göletten yüzerek bölgeye intikal ettirildi. Ardından karadan da gitme yeteneğine sahip araç olan Seyyar Yüzücü Hücum Köprü (SAMUR), katlanabilir şerit yüzücü köprü ve sabit köprüler kurularak, tanklar ve tekerlekli askeri araçların karşı kıyıya geçişleri sağlandı.


Bin 785 yedek personel, 225 araç, 4 özel nakliyat firması ile ilgili kuruluşların unsurlarının katıldığı tatbikat 11 Mayıs’a kadar sürecek.




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