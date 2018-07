Şehidin yürek yakan paylaşımı

Türkiye-İran sınırındaki Küçük Ağrı Dağı bölgesi Kozluk Karakolu’nda dün akşam Kırklareli’nin Vize ilçesi doğumlu 26 yaşındaki Uzman Çavuş Semih Korkut mühimmat sandığından el bombası alırken kazara patlama meydana gelmiş, yaralı asker kaldırıldığı Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde şehit olmuştu. Şehit Uzman Çavuş Semih Korkut’un sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta görevdeyken eşi tarafından evlilik yıl dönümünde gönderilen hediyeyi üzerine evlilik yılını yazıp, “Erken gelen evlilik yıl dönümü hediyesi. 13.09.2014, her konuda yanımda olan canım eşim iyi ki varsın” notuyla paylaştığı ortaya çıktı. Eşi Berna Korkut’un yazdığı not ise yürekleri yaktı. Berna Korkut’un gönderdiği ay yıldızlı yüzük üzerine, “Bu evlilik yıl dönümümüzde yanımda değilsin, olsun. Biz bir ömür evet dedik yan yana olmasakta ben hep senin yanındayım. Seni çok seviyorum. Evliliğimizin 3. yılı kutlu olsun. Birlikte bir ömre” yazdığı not okuyanları duygulandırdı.

Şehit Korkut’un cenazesi, Erzurum’da yapılan törenin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla İstanbul’a gönderildi.